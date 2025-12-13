Tour des Flandres, Paris-Roubaix, Tour de France,… On connait le calendrier de la première moitié de saison 2026 de Tadej Pogacar.

Tadej Pogacar vient de dévoiler le programme de son début de saison 2026, jusqu’au Tour de France. Comme en 2024, le Slovène lancera sa saison en Italie à l’occasion des Strade Bianche avant de disputer Milan Sanremo. Le champion du monde activera ensuite le mode classique avec les trois Monuments : Tour des Flandres, Paris-Roubaix et enfin Liège-Bastogne-Liège. Le leader de l’équipe UAE a même déclaré qu’il préférerait gagner l’Enfer du Nord pour la première fois de sa carrière en 2026 plutôt qu’un cinquième Tour de France.

Il disputera ensuite le Tour de Romandie puis le Tour de Suisse avant le grand rendez-vous de juillet : le Tour de France. Sur la Grande Boucle, il sera épaulé par Isaac Del Toro, qui va découvrir la plus grande course du monde en juillet prochain. Joao Almeida jouera lui sa carte personnelle sur le Giro puis La Vuelta. Reste à savoir si Pogacar retournera sur le Tour d’Espagne, qu’il n’a plus disputé depuis 2019.

Le calendrier 2026 de Tadej Pogacar :