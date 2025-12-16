Conçue par Castelli, la nouvelle tenue de la Soudal Quick-Step a été conçue pour optimiser la visibilité.

S’appuyant sur le succès de l’initiative « Shine for Safety », Castelli vient de dévoiler le nouveau maillot de la formation Soudal Quick-Step avec un objectif : renforcer la sécurité des coureurs et garantir des performances optimales quelles que soient les conditions. Conçue en collaboration avec son partenaire Castelli, cette nouvelle tenue intègre un élément vert citron vif, un choix délibéré inspiré de la campagne de visibilité « Shine for Safety » lancée lors des Classiques ardennaises de cette année. La sécurité est au cœur de la philosophie de l’équipe et influence tous les aspects, de la formation des coureurs au choix du matériel.

Tim Merlier :

« Nous passons tous énormément de temps à nous entraîner sur route, donc tout ce qui nous permet d’être plus visibles est un atout majeur. J’apprécie que cette tenue conserve le style classique de l’équipe tout en nous offrant une visibilité accrue. Je serai très fier de la porter lors des plus grandes courses et j’espère qu’elle nous portera chance. »

Steve Smith, responsable mondial de la marque Castelli :

« Côté design, la tenue Soudal Quick-Step 2026 conserve les couleurs bleues classiques de l’équipe tout en améliorant la visibilité pour plus de sécurité, notamment lorsqu’on est vu de dos à l’entraînement. De plus, les vestes et les gilets pour conditions froides et humides seront de couleur vert citron pour une meilleure visibilité à l’entraînement et en compétition. Mais il ne s’agit pas seulement de visibilité. Les tenues 2026 sont plus aérodynamiques, plus légères et les vestes d’hiver bénéficient d’une respirabilité accrue grâce à AirCore™, la technologie de membrane exclusive sans PFAS de Castelli, développée en collaboration avec Polartec. »

Crédit photos : Wout Beel