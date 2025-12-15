En 2026, la formation FDJ United Suez arborera un maillot noir, qui a déjà été porté lors du dernier Tour de France Femmes.

L’équipe FDJ United Suez et son partenaire technique Gobik ont présenté officiellement le maillot 2026 de l’équipe, après sa première apparition lors du Tour de France Femmes avec Zwift 2025. Le lancement de la tenue pendant le Tour a permis de coïncider avec l’événement le plus médiatisé du cyclisme, offrant ainsi au nouveau design l’opportunité d’entrer en compétition au plus fort de l’attention mondiale, plutôt que d’attendre le traditionnel lancement de fin d’année.

Après son apparition remarquée sur le Tour, le maillot est désormais disponible sur le marché, au moment même où les équipes commencent à dévoiler leurs collections 2026. Cette approche assure une continuité visuelle tout au long de la saison pour FDJ United Suez, renforçant sa notoriété auprès des fans et des partenaires, tout en offrant une transition plus fluide et naturelle entre les saisons compétitives.

Demi Vollering :

« Pour beaucoup, nous, les athlètes, sommes des super-héros, mais peu de gens savent ce qui se passe dans notre tête, mentalement, et je pense que c’est essentiel. Ce maillot représente tout cela. C’est l’ombre visible, une sorte de flamme cachée au milieu des échecs, des critiques et des journées difficiles, sur et en dehors du vélo. »