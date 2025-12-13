Pour sa 47ᵉ saison parmi l’élite mondiale en 2026, la formation Movistar a présenté son nouveau maillot et son effectif complet.

L’équipe Movistar a dévoilé ce jeudi, dans la Cité des Arts et des Sciences de Valence, son projet sportif pour la saison 2026. La présentation, également diffusée en direct sur la chaîne YouTube officielle de l’équipe pour la rapprocher des fans, a réuni sponsors, représentants des médias, personnalités du monde du cyclisme et représentants institutionnels.

Trois équipes, un objectif commun

La structure cycliste la plus ancienne du peloton international, sponsorisée par Telefónica, abordera sa 47ᵉ saison parmi l’élite mondiale en 2026. Lors de cet événement, les compositions des équipes masculine, féminine et de développement ont été officiellement présentées, réaffirmant l’engagement du projet en faveur du développement, de l’égalité et de la haute performance. L’équipe masculine WorldTour accueillera cette année Cian Uijtdebroeks (Belgique), Raúl García Pierna, Roger Adrià, Juanpe López (Espagne) et Pavel Novák (République tchèque). Chez les femmes, la principale recrue est l’Italienne Francesca Barale.

La championne du monde du contre-la-montre, Marlen Reusser, portera pour la première fois son maillot arc-en-ciel lors des épreuves de contre-la-montre, tandis qu’Iván Romeo et Sara Martín arboreront leurs tenues de champions d’Espagne. Par ailleurs, l’équipe a officiellement présenté la Movistar Team Academy, une nouvelle initiative de développement visant à renforcer son engagement dans la détection et l’accompagnement des jeunes talents dans toutes les disciplines cyclistes.

Un nouveau maillot pour une nouvelle ère

L’événement a également été l’occasion de dévoiler le nouveau maillot conçu par Gobik. Pour la nouvelle tenue de l’équipe Movistar, Gobik a recherché une esthétique futuriste, une évolution qui projette innovation et performance sur un fond blanc. Des textures technologiques, des graphismes irisés et de subtiles transparences se combinent pour créer un design saisissant, reflet de l’identité et de l’esprit avant-gardiste de l’équipe.

👕 NEW MOVISTAR TEAM KIT 2026 ✨ Inspirado en una visión clara y futurista, el nuevo kit del Movistar Team 2026 by #GOBIK proyecta innovación y rendimiento. Tejidos sobre un lienzo blanco, gráficos iridiscentes, texturas sutiles y toques técnicos revelan la destreza detrás de… pic.twitter.com/CI09DhTaAD — Movistar Team (@Movistar_Team) December 11, 2025

Ce design est basé sur le maillot Nexflow, développé exclusivement pour l’équipe. Sa structure aérodynamique et ultra-minimaliste, associée à un tissu spécial pour les manches optimisant la circulation de l’air et à des finitions sans coutures apparentes, garantit vitesse et ajustement parfait. Un maillot conçu pour les courses où chaque seconde compte et où l’efficacité aérodynamique est cruciale.

Le Jour le Plus Inattendu revient en 2026

Le Jour le Plus Inattendu, une série originale de TBS, sera disponible en Espagne sur Movistar Plus+ dès janvier. L’équipe Movistar a confirmé le retour tant attendu du Jour le Plus Inattendu, la série documentaire qui a permis aux téléspectateurs de vivre de l’intérieur les défis et les émotions du cyclisme professionnel. La cinquième saison sera diffusée en 2026 et mettra une fois de plus en lumière le côté humain et compétitif de l’équipe.

Nouvel accord stratégique avec Cupra

Lors du gala, l’équipe a également annoncé un nouvel accord de collaboration avec Cupra, qui devient son fournisseur officiel de véhicules. Cette alliance renforce l’engagement de Movistar Team en faveur de l’innovation, du développement durable et de la mobilité de pointe.

Soutien au cyclisme amateur après les tempêtes DANA

L’événement a accueilli plusieurs écoles de cyclisme touchées par les récentes tempêtes DANA, que Movistar Team avait visitées l’année dernière. L’équipe leur a rendu hommage et a réaffirmé son soutien au sport amateur et à la reconstruction des infrastructures endommagées.

Crédit Photos : Movistar Team