La formation Movistar a réagi dans un communiqué suite à la suspension provisoire d’Oier Lazkano, coureur de l’équipe entre 2022 et 2024. 
Communiqué d’Abarca Sports, la société propriétaire de Movistar :

Compte tenu de ce qui précède, Abarca Sports souhaite déclarer ce qui suit :

– Premièrement, qu’elle n’a pris connaissance de cette situation que hier après-midi, le 30 octobre 2025.

Crédit : ASO /Charly Lopez

– Deuxièmement, que durant les trois saisons de sa relation contractuelle avec M. Lazkano (sur les cinq auxquelles se rapporte l’étude de l’UCI), tous les contrôles auxquels il a été soumis par les différentes instances nationales et internationales, ainsi qu’en interne à l’équipe, se sont révélés négatifs. De ce fait, il était matériellement impossible de constater, voire même de pressentir, une quelconque anomalie telle que celle qui est aujourd’hui mise en lumière par la procédure ouverte par l’Union Cycliste Internationale.
Troisièmement, et surtout, Abarca Sports réaffirme avec la plus grande fermeté son engagement indéfectible en faveur d’un sport propre et transparent. À cette fin, nous redoublerons d’efforts et de contrôles, et mettrons en œuvre toutes les mesures que nous avons déjà mises en place.