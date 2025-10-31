Communiqué d’ Abarca Sports, la société propriétaire de Movistar :

Compte tenu de ce qui précède, Abarca Sports souhaite déclarer ce qui suit :

– Premièrement, qu’elle n’a pris connaissance de cette situation que hier après-midi, le 30 octobre 2025.

– Deuxièmement, que durant les trois saisons de sa relation contractuelle avec M. Lazkano (sur les cinq auxquelles se rapporte l’étude de l’UCI), tous les contrôles auxquels il a été soumis par les différentes instances nationales et internationales, ainsi qu’en interne à l’équipe, se sont révélés négatifs. De ce fait, il était matériellement impossible de constater, voire même de pressentir, une quelconque anomalie telle que celle qui est aujourd’hui mise en lumière par la procédure ouverte par l’Union Cycliste Internationale.