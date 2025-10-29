Arrivé au sein de l’équipe Red Bull Bora-Hansgrohe cette année, Oier Lazkano n’a plus épinglé un dossard depuis Paris-Roubaix.

Après deux saisons réussies en 2023 et 2024 sous le maillot de l’équipe Movistar, Oier Lazkano a rejoint la Red Bull Bora-Hansgrohe l’hiver dernier. Avec cette recrue, la formation allemande comptait renforcer son effectif sur les classiques, mais aussi sur les Grands Tours, avec le profil complet d’Oier Lazkano. Mais rien ne s’est passé comme prévu. Après un début de saison très discret (15 jours de course et seulement deux top 100), l’Espagnol n’a plus disputé la moindre course depuis Paris-Roubaix, qu’il avait terminé à la 117ᵉ place.

Aucune communication

Depuis l’Enfer du Nord, ni Oier Lazkano ni la Red Bull Bora-Hansgrohe n’ont donné de nouvelles. Interrogé à la fin d’une course par un journaliste, un directeur sportif de la Red Bull Bora-Hansgrohe avait indiqué qu’il ne pouvait pas répondre aux questions concernant le coureur espagnol. Le natif de Vitoria-Gasteiz a supprimé son compte Instagram et rendu privé son compte X (Ex Twitter).

Mais alors qu’arrive-t-il à l’ancien coureur de la Movistar. Sans aucune communication des deux parties, difficile de le deviner. Le fait d’avoir aucun communiqué sur la situation de coureur de présage rien de bon. Sous contrat jusqu’en 2027, Lazkano pourrait quitter l’équipe dès cette fin d’année.