L’UCI suspend provisoirement Oier Lazkano en raison d’anomalies non-expliquées dans son Passeport Biologique.

Dans un communiqué publié ce jeudi soir, l’Union Cycliste Internationale (UCI) annonce que le coureur espagnol Oier Lazkano Lopez a été provisoirement suspendu, conformément au Règlement Antidopage de l’UCI, en raison d’anomalies non expliquées dans son passeport biologique de l’athlète (*) en 2022, 2023 et 2024. Arrivé cette année au sein de l’équipe Red Bull Bora-Hansgrohe, Lazkano avait disparu des radars ces derniers mois. Sa dernière course remonte à avril dernier, c’était lors de Paris-Roubaix.

L’UCI ne fera aucun autre commentaire tant que la procédure est en cours.

(*) Le Passeport Biologique de l’Athlète (PBA) est un dossier électronique individuel propre à chaque coureur, dans lequel sont consignés les résultats de tous les contrôles antidopage réalisés dans le cadre du programme du PBA sur une période donnée. L’International Testing Agency (ITA), l’entité à laquelle l’UCI a délégué son programme antidopage tout en conservant la gestion des résultats et la poursuite des violations des règles antidopage, assure la gestion du programme du PBA en collaboration avec l’Unité de gestion du passeport biologique de l’athlète (UGPBA) de Lausanne, en Suisse (l’UGPBA de Lausanne est associée au Laboratoire de Lausanne, accrédité par l’Agence mondiale antidopage). Les cas de passeport biologique sont poursuivis sur la base de l’avis d’un Panel d’Experts indépendants de l’UGPBA.