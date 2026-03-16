8ème de Paris-Nice, Mathys Rondel prolonge son contrat au sein de l’équipe Tudor Pro Cycling Team jusqu’en 2030.

L’équipe Tudor Pro Cycling vient d’annoncer la prolongation de contrat de Mathys Rondel. Le grimpeur français de 22 ans s’assure une place au sein de l’équipe jusqu’en 2030. Ancien patineur de vitesse, le Sarthois a rejoint l’équipe de développement Tudor Pro Cycling en 2023 avant de passer professionnel deux ans plus tard. Il a depuis connu une progression fulgurante. Il s’est installé dans les Pyrénées pour trouver le terrain d’entraînement idéal, adapté à son style de course, et pour poursuivre son rêve d’atteindre le plus haut niveau. Grâce à ses excellents résultats sur les classements généraux l’an dernier (9e au Tour de Romandie et 4e au Tour du Luxembourg) mais aussi cette année (12e à l’UAE Tour et 8e du classement général de Paris-Nice), Rondel s’affirme comme un leader au sein de l’équipe suisse.

Mathys Rondel :

« Je suis très heureux et fier de poursuivre mon aventure avec Tudor Pro Cycling, une équipe véritablement engagée dans le développement des coureurs. Cette prolongation de contrat témoigne de notre confiance mutuelle et de notre volonté commune de construire l’avenir ensemble. C’est un contrat à long terme, et c’est ainsi que je conçois mon développement : comme un processus qui exige du temps, de la confiance et un environnement propice. Je suis convaincu que Tudor Pro Cycling est le meilleur endroit pour continuer à progresser et franchir les prochaines étapes en tant que grimpeur et coureur de classement général. »