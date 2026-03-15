Lenny Martinez (Bahrain Victorious) a remporté, ce dimanche, la 8ème étape de Paris-Nice 2026. À plus de 50 kilomètres de l’arrivée, Daniel Felipe Martinez (Red Bull Bora-Hansgrohe) part à la faute, poussé en dehors de la route par son coéquipier Laurence Pithie.

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À l’avant de la course, Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) attaque dans la dernière ascension du jour, la côte du Linguador. Seul Lenny Martinez est capable de suivre le maillot jaune. Les deux hommes collaborent et vont se disputer la victoire devant l’Allianz Riviera de Nice.

🚴 #ParisNice | 🚨 C’est parti pour Jonas Vingegaard ! Seul Lenny Martinez arrive à suivre ! 📺 Suivez le direct : https://t.co/2YyyGIAfdo pic.twitter.com/edTKOBjifT — francetvsport (@francetvsport) March 15, 2026

Lenny Martinez s’impose au sprint et décroche sa première victoire de la saison. Il devance Jonas Vingegaard et Harold Tejada (XDS Astana Team). Pour sa première course de la saison, Jonas Vingegaard repart avec deux victoires d’étape et le classement général. Sur le podium final, il devance Daniel Felipe Martinez, qui est parvenu à repartir et limiter les écarts, et Georg Steinhauser (EF Education-EasyPost). Kévin Vauquelin (Ineos Grenadiers) prend la 4ème place du classement général, devant Lenny Martinez, 5ème.

🚴 #ParisNice | 🚨 LENNY MARTINEZ LÈVE LES BRAS SUR LA DERNIÈRE ÉTAPE DE PARIS-NICE ! 🇫🇷 Le Français s’impose au sprint devant Jonas Vingegaard, qui remporte l’épreuve pour la première fois ! 📺 Suivez le direct : https://t.co/2YyyGIAN2W pic.twitter.com/J13DbiSld6 — francetvsport (@francetvsport) March 15, 2026

Le classement de la 8ème étape de Paris-Nice 2026

Lenny Martinez Jonas Vingegaard Harold Tejada

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