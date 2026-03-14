Après une première amputation du parcours hier, la 7ème étape de Paris-Nice a de nouveau été raccourcie à 47 kilomètres de course.

Alors que la neige tombe dans l’arrière pays niçois sur les reliefs, c’est aussi la pluie qui s’abat fortement ce samedi à plus basse altitude dans le département des Alpes-Maritimes. Après une première modification du parcours ce vendredi soir, la 7ème étape a de nouveau été raccourcie, à 47 kilomètres de course. Le peloton partira en convoi à 12h pour aller à un nouveau lieu de départ. Le nouveau départ sera donné à 13h45 à cet endroit pour les 47 derniers km de la course en direction du village d’Isola.