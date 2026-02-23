Après avoir renoncé à l’UAE Tour, Jonas Vingegaard lancera sa saison 2026 sur les routes de Paris-Nice en mars.

Jonas Vingegaard lancera sa saison 2026 en France. Après avoir déclaré forfait pour l’UAE Tour suite à une chute et une maladie, le double vainqueur du Tour de France s’est vite rétabli et sera au départ de Paris-Nice, du 8 au 15 mars. Il devrait y retrouver Joao Almeida (UAE Team Emirates – XRG), Juan Ayuso (Lidl-Trek) ou encore Kévin Vauquelin (Ineos Grenadiers. Le Danois enchainera ensuite avec le Tour de Catalogne fin mars, avant de doubler le Giro et le Tour de France.

Jonas Vingegaard :

« Je suis ravi d’être à nouveau au départ de Paris-Nice. C’est une course prestigieuse et chargée d’histoire. En équipe, nous avons un titre à défendre. Après ma chute et ma maladie, j’ai pris le temps nécessaire pour récupérer. Je me sens maintenant prêt à reprendre la compétition et j’ai hâte d’y être après un long hiver d’entraînement. »