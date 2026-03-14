Dorian Godon (Ineos Grenadiers) a remporté, ce samedi, la 7ème étape de Paris-Nice 2026. En raison des chutes de neige en altitude et des fortes pluie qui se sont abttues sur Nice et ses alentours, cette 7ème étape a été raccourcie à 47 kilomètres de course. Après 1h01″ de course, Dorian Godon s’impose a sprint à Isola village, sa première victoire avec le maillot Ineos Grenadiers. Il devance Biniam Girmay (NSN Cycling Team) et Ceel Bil (Décathlon CMA CGM). Gêné par une chute dans le final, comme la majorité des favoris, Jonas Vingegaard conserve le maillot jaune (Visma | Lease a Bike) avant la dernière étape ce dimanche.

¡Victoria de Dorian Godon! El corredor francés del (Ineos Grenadiers) gana la séptima etapa de la París-Niza 2026. Jonas Vingergard mantiene el liderato. 🤩💪👏 📹Eurosport pic.twitter.com/EhWx8xiJxs — ⚡MazaCiclismo⚡ (@RuedaPedal) March 14, 2026

Le classement de la 7ème étape de Paris-Nice 2026

Dorian Godon Biniam Girmay Cees Bol

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