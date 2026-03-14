Dorian Godon (Ineos Grenadiers) a remporté, ce samedi, la 7ème étape de Paris-Nice 2026. En raison des chutes de neige en altitude et des fortes pluie qui se sont abttues sur Nice et ses alentours, cette 7ème étape a été raccourcie à 47 kilomètres de course. Après 1h01″ de course, Dorian Godon s’impose a sprint à Isola village, sa première victoire avec le maillot Ineos Grenadiers. Il devance Biniam Girmay (NSN Cycling Team) et Ceel Bil (Décathlon CMA CGM). Gêné par une chute dans le final, comme la majorité des favoris, Jonas Vingegaard conserve le maillot jaune (Visma | Lease a Bike) avant la dernière étape ce dimanche.

Le classement de la 7ème étape de Paris-Nice 2026
  1. Dorian Godon
  2. Biniam Girmay
  3. Cees Bol

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Crédit : ASO / Paris-Nice