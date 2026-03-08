Luke Lamperti (EF Education-EasyPost) a remporté, ce dimanche, la 1ère étape de Paris-Nice 2026. Dans le final, la côte de Chanteloup-les-Vignes n’aura fait de dégaât dans le peloton. Alors que les échappés ont été repris dans les cinq derniers kilomètres, Luke Lamperti s’impose au sprint à Carrières-sous-Poissy. Il devance Victo Braet (Lotto – Intermarché) et Orluis Aular (Movistar Team) et permet à la formation EF Education-EasyPost de décrocher sa première victoire de la saison. Lenny Martinez (Bahrain Victorious) et Carlos Rodriguez (Ineos Grenadiers) ont chuté dans le dernier kilomètres mais sont lcassés dans le même temps que le vainqueur du jour.

🚴 #ParisNice | 🥇 Luke Lamperti remporte cette première étape de Paris-Nice ! Le coureur américain s'impose au sprint devant Braet et Aular !

