Juan Ayuso (Lidl-Trek) a abandonné Paris-Nice au cours de la 4ème étape. Dès les premiers kilomètres de course, la pluie et le vent ont rendu la course folle avec des bordures. On retrouve un groupe avec les principaux favoris devant, comme le maillot jaune Juan Ayuso ou encore Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike).

Derrière, parmi les principaux piégés, on retrouve Kévin Vauquelin (Ineos Grenadiers) ou encore Lenny Martinez (Bahrain Victorious). À 45 kilomètres de l’arrivée, de nombreux coureurs chutent en tête de course dont Juan Ayuso, qui repart dans un premier temps, avant d’abdiquer et d’abandonner Paris-Nice.

Crédit : ASO / Billy Ceusters