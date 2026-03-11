Juan Ayuso (Lidl-Trek) a abandonné Paris-Nice au cours de la 4ème étape. Dès les premiers kilomètres de course, la pluie et le vent ont rendu la course folle avec des bordures. On retrouve un groupe avec les principaux favoris devant, comme le maillot jaune Juan Ayuso ou encore Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike).

💥 Chute dans le groupe de tête ! Parmi les coureurs tombés, Juan Ayuso tente de repartir mais il doit finalement mettre pied à terre. Le porteur du @MaillotjauneLCL abandonne la course. Crash in the leading group! Among the riders involved, Juan Ayuso tries to get going again… pic.twitter.com/LCuHL2FxBN — Paris-Nice (@ParisNice) March 11, 2026

Derrière, parmi les principaux piégés, on retrouve Kévin Vauquelin (Ineos Grenadiers) ou encore Lenny Martinez (Bahrain Victorious). À 45 kilomètres de l’arrivée, de nombreux coureurs chutent en tête de course dont Juan Ayuso, qui repart dans un premier temps, avant d’abdiquer et d’abandonner Paris-Nice.