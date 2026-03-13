Harold Tejada (XDS Astana Team) a remporté, ce vendredi, la 6ème étape de Paris-Nice 2026. Dans la dernière ascension du jour, les derniers rescappés de l’échappée sont repris. Lenny Lartinez (Bahrain Victorious) passe à l’offensive mais ne parvient pas à faire la diffèrence. Harold Tejada contre et prend quelques longeurs d’avance. Le Colombien résiste au retour des poursuivants et s’impose en solitaire à Apt. Il devance le champion de France Dorian Godon (Ineos Grenadiers) et Lewis Askey (NSN Cycling Team). Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) reste solide leader, 3:22″ devant Daniel Felipe Martinez (Red Bull Bora-Hansgrohe).

🔥 Course poursuite dans les rues d’Apt pour une superbe victoire !

⏪ Revivez le dernier kilomètre de l’étape 6

🍿 A thrilling chase through the streets of Apt for a superb victory!

⏪ Relive the final kilometer of Stage 6#ParisNice pic.twitter.com/A2x7o0DAoB

— Paris-Nice (@ParisNice) March 13, 2026