Les coureurs n’arriveront pas à Auron ce samedi sur l’étape reine de Paris-Nice en raison des chutes ne neige attendues.

La station d’Auron n’accueilera pas l’arrivée de l’étape reine de Paris-Nice ce samedi. Les équipes d’organisation de Paris-Nice ont observé tout au long de la semaine l’évolution des conditions climatiques dans le département des Alpes-Maritimes. Les prévisions les plus récentes rendent inenvisageables une arrivée dans la station d’Auron, la limite pluie-neige étant évaluée autour de 1100 mètres d’altitude.

Afin d’assurer la sécurité des coureurs, la décision de modifier le parcours de l’étape 7 a été prise en accord avec la ville de Nice, la Métropole Nice Côte d’Azur, la préfecture des Alpes-Maritimes, les communes d’Auron et Isola et en concertation avec le collège des commissaires de l’Union Cycliste Internationale (UCI), les représentants des équipes (A.I.G.C.P) et ceux des coureurs (C.P.A). L’arrivée de la 7e étape sera en conséquence jugée à Isola, où était déjà prévu le sprint intermédiaire, la météo ne permettant pas de déplacer le final vers une autre arrivée en sommet. Dès lors, la distance de l’étape est réduite aux 120,3 premiers kilomètres de l’itinéraire initialement prévu.