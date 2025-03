Magnus Sheffield (Ineos Grenadiers) a remporté, ce dimanche, la 8ᵉ étape de Paris-Nice 2025. Après une semaine sous des conditions difficiles, le soleil était au rendez-vous de cette dernière étape autour de Nice. Après avoir anticipé la lutte entre les grands favoris, Magnus Sheffield s’est imposé en solitaire sur la Promenade des Anglais.

L'étape pour Magnus Sheffield à Nice, le Maillot jaune et la victoire finale pour Matteo Jorgenson !

Revivez le dernier kilomètre de Paris-Nice 2025

Stage win for Magnus Sheffield in Nice, yellow jersey and overall victory for Matteo Jorgenson!

