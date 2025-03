Lenny Martinez (Bahrain Victorious) a remporté, ce jeudi, la 5ᵉ étape de Paris-Nice 2025. Victime d’une chute en début d’étape, Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) a craqué dans l’ascension finale de la Côte de Notre-Dame-de-Sciez (1,7 km à 11,1%), tout comme le maillot blanc Mattias Skjelmose (Lidl-Trek).

Après un gros travail de Matteo Jorgenson (Visma | Lease a Bike), Lenny Martinez fait parler son punch et s’imposer à La Côte-Saint-André. Il devance Clément Champoussin (XDS Astana Team) et Matteo Jorgenson, qui reprend le maillot jaune, 22″ devant Jonas Vingegaard. À 21 ans, Lenny Martinez décroche sa septième victoire chez les professionnels, sa première en World Tour et la première sous les couleurs de la Bahrain Victorious.

It’s Lenny Martinez who wins the 5th stage of Paris-Nice!! His first win since May 2024. Fantastic kick at the end! #ParisNice https://t.co/wGBkgw7EVL pic.twitter.com/15UZ8xbGy9

