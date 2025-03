Joao Almeida (UAE Team Emirates-XRG) a remporté, ce mercredi, la 4ᵉ étape de Paris-Nice 2025. Comme sur Tirreno-Adriatico, les coureurs ont eu le droit au froid et à la pluie. À 45 kilomètres de l’arrivée, les organisateurs décident de neutraliser la course alors que la grêle s’abat sur les routes de l’Allier. Après plusieurs kilomètres d’arrêt, la course reprend à 28 kilomètres du terme.

Dans le final, Mads Pedersen (Lidl-Trek) abat un gros travail pour son leader, Mattias Skjelmose. À 2 kilomètres de l’arrivée, Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) part à l’offensive et finit par distancer Lenny Martinez (Bahrain Victorious), qui était dans sa roue. Dans les derniers hectomètres, Joao Almeida accélère et reprend Vingegaard dans les derniers mètres pour s’imposer au sommet de la Loge des Gardes. 2ᵉ, Jonas Vingegaard s’empare du maillot jaune, 05″ devant son coéquipier Matteo Jorgenson. Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) complète le podium.

Wow! Joao Almeida takes stage 4 of Paris-Nice with an INCREDIBLE late surge! 🚀🔥 First win of the season for him. #ParisNicehttps://t.co/f3XKygv2nZ pic.twitter.com/5WKiChvtpW

