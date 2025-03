2ᵉ au sommet de la Loge des Gardes et nouveau maillot jaune de Paris-Nice, Jonas Vingegaard estime que la course n’aurait pas dû repartir après la neutralisation.

Jonas Vingegaard a manqué de peu la victoire lors de la quatrième étape de Paris-Nice. Sur cette première explication entre les favoris à la Loge des Gardes, le Danois de 28 ans semblait en bonne voie pour la victoire, mais il a été dépassé par João Almeida dans les derniers mètres. Au classement général, Vingegaard reprend le maillot de leader à son coéquipier Matteo Jorgenson.

Cette 4ᵉ étape a aussi été marquée par les conditions météorologiques dantesques. À une cinquantaine de kilomètres de l’arrivée, la pluie et la neige fondante se sont abattues. L’organisation de la course a décidé de neutraliser la course, après quoi les coureurs ont tenté de s’échauffer près des voitures des équipes. Après une courte pause, le peloton a parcouru quelques kilomètres à un rythme soutenu. À moins de trente kilomètres de l’arrivée, la course a officiellement repris.

Jonas Vingegaard :

« Bien sûr, je suis un peu déçu de ne pas avoir pu terminer le travail. J’avais prévu ce final. Finalement, João a très vite réduit l’écart, il méritait donc la victoire aujourd’hui. Je me sentais bien, mais après la neutralisation, cela ne signifiait plus grand-chose. À mon avis, ils auraient dû arrêter complètement la course. Au moment de repartir, tout le monde tremblait de froid. C’était dangereux, non seulement à cause du froid, mais aussi à cause des routes glissantes. Nous avons continué à courir, mais mon sentiment sur cette étape est mitigé. »