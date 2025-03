Gêné à l’épaule suite à sa chute sur le Tour d’Algarve, Romain Bardet ne prendra pas le départ de Paris-Nice ce dimanche.

Romain Bardet renonce à Paris-Nice en raison d’une gêne persistante à l’épaule après sa chute sur le Tour d’Algarve. « Toujours combatif, Romain voulait revenir en action, donc une fois qu’il a été autorisé médicalement à le faire, il a remis ses numéros une semaine plus tard à la Faun-Ardèche Classic et à la Faun Drôme Classic. Pourtant, malgré tous ses efforts, il est devenu évident que la chute en Algarve posait toujours quelques problèmes. Une semaine après, il n’a pas suffisamment progressé dans sa récupération, donc compte tenu de sa santé et de sa forme physique, Romain ne prendra pas le départ de Paris-Nice ce week-end », indique l’équipe Picnic PostNL.

Romain Bardet :

« Pendant les courses du week-end dernier, il est devenu clair que j’avais encore quelques problèmes à cause de mon accident au Portugal. J’espérais que les choses s’amélioreraient cette semaine après une rééducation supplémentaire, mais malheureusement, les choses ne sont toujours pas là où elles devraient être. Je suis reconnaissant qu’avec l’équipe, nous ayons essayé de voir ce qui était possible, mais aussi qu’ils ne m’aient pas mis la pression pour courir alors que je ne suis pas à 100 %. Nous allons revoir mon programme et j’espère que je pourrai bientôt retrouver une pleine santé et que nous pourrons réaliser de belles choses ensemble dans les mois à venir. Je souhaite bonne chance aux gars de Paris-Nice ! »