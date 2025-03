Paris-Nice 2025 a lieu du 9 au 16 mars. Jonas Vingegaard, Joao Almeida, Matteo Jorgenson,… Voici le parcours et les favoris.

La 83ᵉ édition de Paris-Nice s’élance ce dimanche 9 mars. Les coureurs partiront pour huit étapes, dont un CLM par équipes et trois arrivées au sommet. Créée en 1933, l’épreuve est inscrite au calendrier UCI World Tour et rapporte 500 points UCI au vainqueur du classement général. L’an dernier, Matteo Jorgenson (Visma | Lease a Bike) avait devancé Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) et Brandon McNulty (UAE Team Emirates) sur le podium final. L’Américain sera également au départ cette année et partagera le rôle de leader avec Jonas Vingegaard, qui souhaite inscrire Paris-Nice à son palmarès.

Le palmarès de Paris-Nice

Le parcours de Paris-Nice 2025

1ʳᵉ étape : Le Perray-en-Yvelines → Le Perray-en-Yvelines (156.5 km)

2ᵉ étape : Montesson → Bellegarde (183.9 km)

3ᵉ étape / CLM par équipes : Circuit Nevers Magny-Cours → Nevers (28.4 km)

4ᵉ étape : Vichy → La Loge des Gardes (163.4 km)

5ᵉ étape : Saint-Just-en-Chevalet → La Côte-Saint-André (196.5 km)

6ᵉ étape : Saint-Julien-en-Saint-Alban → Berre l’Étang (209.8 km)

7ᵉ étape : Nice → Auron (147.8 km)

8ᵉ étape : Nice → Nice (119.9 km)

Les favoris de Paris-Nice 2025





Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) ★★★★★





Joao Almeida (UAE Team Emirates – XRG) ★★★★





Matteo Jorgenson (Visma | Lease a Bike) ★★★★





Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) ★★★





Brandon McNulty (UAE Team Emirates – XRG) ★★★





Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) ★★★





Romain Bardet (Picnic PostNL) ★★





Aleksandr Vlasov (Red Bull Bora-Hansgrohe) ★★





Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale) ★★





Pavel Sivakov (UAE Team Emirates – XRG) ★★





Ben O’Connor (Jayco-AlUla) ★





Lenny Martinez (Bahrain Victorious) ★





La startlist de Paris-Nice 2025

Comment suivre Paris-Nice 2025 à la TV ?

Toutes les étapes de Paris-Nice 2025 seront à suivre en direct sur France 3 et Eurosport.