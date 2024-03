Pour sa première course sous le maillot de la Bora-Hansgrohe, Primož Roglič n’a pas pu se mêler à la lutte pour la victoire et a pris la 10ᵉ place de Paris-Nice.

Les débuts de Primož Roglič avec l’équipe Bora-Hansgrohe n’auront pas été aussi bons qu’espéré. À 34 ans et après 8 saisons chez Jumbo-Visma, le Slovène ouvre un nouveau chapitre de sa carrière au sein de l’équipe allemande. Comme à son habitude, Roglič a entamé sa saison plutôt tard, à l’occasion de Paris-Nice la semaine dernière. Sur le contre-la-montre par équipe d’Auxerre, Roglič et ses coéquipiers ont connu une étape difficile, se retrouvant rapidement à trois et cédant déjà 54 secondes aux leaders d’UAE Team Emirates. Sur les pentes de la Madone d’Utelle, le Slovène était parvenu à prendre la troisième place avant de sombrer lors de la dernière étape à Nice et de chuter à la 10ᵉ place du classement général.

Bien que ça ne soit que sa première course de l’année, Primož Roglič a connu une première semaine de course plutôt décevante sur Paris-Nice. Le match tant attendu face à Remco Evenepoel n’aura finalement pas eu lieu. La formation Bora-Hansgrohe repart tout de même avec une victoire d’étape et une 5ᵉ place au classement général grâce à Aleksandr Vlasov. Roglic, quant à lui, tentera de retrouver son meilleur niveau sur le Tour du Pays-Basque avant de participer à La Flèche Wallonne, Liège-Bastogne-Liège et de peaufiner sa préparation pour le Tour de France sur le Dauphiné.

La réaction de Primož Roglič :

« C’était ma première course avec une nouvelle équipe, avec de nouveaux coéquipiers et une nouvelle structure. Lorsque vous rejoignez un nouvel environnement, vous devez vous habituer les uns aux autres et apprendre à mieux travailler ensemble. Je pense que nous l’avons plutôt bien fait cette semaine, et c’est une bonne base pour progresser. Nous allons poursuivre les processus que nous avons entamés ici dans l’équipe et reconstruire le chemin vers le plus haut niveau. Il y a bien sûr toujours des choses sur lesquelles nous pouvons travailler et nous allons certainement nous concentrer sur cela pour nous améliorer lors des prochaines courses ».