Lotto Cycling Team et Israel – Premier Tech ont renoncé à leur invitation pour Paris-Nice. Voici les trois équipes invitées.

Quelques semaines après avoir dévoilé le parcours, les organisateurs de Paris-Nice ont officialisé, ce mardi matin, l’identité des équipes qui seont au départ. Course World Tour oblige, les 18 équipes du premier échelon seront présentes. Les deux meilleures équipes ProTour, Lotto et Israel – Premier Tech, ont décidé de renoncer à leur invitation. Les organisateurs ont décidé d’inviter la TotalEnergies, Uno-X Mobility mais aussi la nouvelle équipe de Julian Alaphilippe et Marc Hirschi, la Tudor Pro Cycling Team.