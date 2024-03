Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) a remporté, ce dimanche, la 8ᵉ étape de Paris-Nice. Pour ce dernier jour de course, les coureurs s’élançaient pour 109 kilomètres et la traditionnelle ultime étape autour de Nice. Dans la Côte de Peille, Remco Evenepoel attaque à plusieurs reprises et parvient à faire la différence lors de son troisième démarrage. Seul Matteo Jorgenson peut le suivre, et Aleksandr Vlsavov (Bora-Hansgrohe), qui parvient à faire le jump seul sur le duo de tête. Vainqueur ce samedi au sommet de la Madone d’Utelle, Vlasov ne collabore pas avec Jorgenson et Evenepoel.

Dans la dernière ascension du Col des quatre chemins, Vlasov ne parvient pas à suivre le rythme imposé par Evenepoel. Sur la Promenade des Anglais, Evenepoel s’impose devant Matteo Jorgenson, qui ne lui a pas contesté la victoire et s’adjuge le classement général de cette 82ᵉ édition de Paris-Nice. Sur le podium final, l’Américain devance Remco Evenepoel et Brandon McNulty (UAE Team Emirates).

La réaction de Remco Evenepoel :

« J’ai fait ce que je voulais faire aujourd’hui. Dans les derniers kilomètres, j’ai attendu mon sprint. C’est une très belle étape à gagner donc je suis très heureux ! »

La réaction de Matteo Jorgenson :

« Je n’aurais jamais pensé pouvoir gagner cette course, mais nous y sommes. J’ai eu du mal à dormir la nuit dernière tellement j’étais nerveux. Rouler avec un champion comme Remco, à côté de chez moi, c’est un moment très spécial ».

Le classement de la 8ᵉ étape de Paris-Nice