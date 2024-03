Aleksandr Vlasov (Bora-Hansgrohe) a remporté, ce samedi, la 7ᵉ étape de Paris-Nice. Alors que le parcours de cette 7ᵉ étape a été modifié, les coureurs ont de nouveau eu le droit à des conditions pluvieuses. À 4,5 kilomètres de l’arrivée, dans la Madone d’Utelle, Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) accélère, mais ne parvient pas à faire la différence. Aleksandr Vlasov profite du marquage entre les favoris pour partir seul. À 2 kilomètres de l’arrivée, Evenepoel y retourne, et le maillot jaune Brandon McNulty (UAE Team Emirates) ne parvient pas à suivre. 7 ans après la victoire de son compatriote Ilnur Zakarin, Vlasov s’impose au sommet de la Madone d’Utelle devant Remco Evenepoel et Primož Roglič (Bora-Hansgrohe. McNulty conserve maillot jaune, 04″ devant Matteo Jorgenson (Visma | Lease a Bike).

— Paris-Nice (@ParisNice) March 9, 2024