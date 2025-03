Jonathan Milan (Lidl-Trek) a remporté, ce dimanche, la 7ᵉ étape de Tirreno-Adriatico 2025. Au terme de ce dernier jour de course, l’Italien s’est imposé au sprint pour la deuxième fois cette semaine. Il devance, à la photo finish, Sam Bennett (Décathlon AG2R La Mondiale) et Olav Kooij (Team Visma | Lease a Bike). Paul Magnier (Soudal Quick-Step) a chuté lourdement dans l’emballage final. Vainqueur de l’étape reine ce samedi, Juan Ayuso (UAE Team Emirates – XRG) remporte Tirreno-Adriatico 2025. Sur le podium final, l’Espagnol devance Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) et Antonio Tiberi (Bahrain Victorious).

Le classement de la 7ᵉ étape de Tirreno-Adriatico 2025

Jonathan Milan Sam Bennett Olav Kooij

