La 60ᵉ édition Tirreno-Adriatico s’élance ce lundi 10 mars. Mathieu van der Poel, Simon Yates, Juan Ayuso, Adam Yates,… Voici le parcours et les favoris.

Tirreno-Adriatico a lieu du 10 au 16 mars. Créée en 1966, l’épreuve est inscrite au calendrier UCI World Tour et rapporte 500 points au vainqueur du classement général. L’an dernier, Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) avait remporté le classement général devant Juan Ayuso (UAE Team Emirates) et Jai Hindley (Bora-Hansgrohe). Cette année, Juan Ayuso, Adam Yates et Isaac Del Toro emmèneront l’équipe UAE Team Emirates – XRG. Simon Yates fera ses grands débuts avec la Visma | Lease a Bike. Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck), Jonathan Milan (Lidl-Trek), Kévin Vauquelin (Arkéa – B&B Hotels), David Gaudu (Groupama-FDJ) ou encore Jai Hindley (Red Bull Bora-Hansgrohe) seront au départ.

Le palmarès de Tirreno-Adriatico

Le parcours de Tirreno-Adriatico 2025

1ʳᵉ étape / CLM inidividuel : Lido di Camaiore → Lido di Camaiore (11.5 km)

2ᵉ étape : Camaiore → Follonica (192 km)

3ᵉ étape : Follonica → Colfiorito (239 km)

4ᵉ étape : Norcia → Trasacco (190 km)

5ᵉ étape : Ascoli Piceno → Pergola (205 km)

6ᵉ étape : Cartoceto → Frontignano (163 km)

7ᵉ étape : Porto Potenza Picena → San Benedetto del Tronto (147 km)

Les favoris de Tirreno-Adriatico 2025





Juan Ayuso (UAE Team Emirates – XRG) ★★★★★





Simon Yates (Visma | Lease a Bike) ★★★★





Adam Yates (UAE Team Emirates – XRG) ★★★★





Giulio Ciccone (Lidl-Trek) ★★★





Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) ★★★









Jai Hindley (Red Bull Bora-Hansgrohe) ★★★





Derek Gee (Israel – Premier Tech) ★★





Pello Bilbao (Bahrain Victorious) ★★





David Gaudu (Groupama-FDJ) ★★





Laurens De Plus (Ineos Grenadiers) ★★





Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) ★





Isaac Del Toro (UAE Team Emirates – XRG) ★





La startlist de Tirreno-Adriatico 2025

Data powered by FirstCycling.com

Comment suivre Tirreno-Adriatico 2025 à la TV ?

Tirreno-Adriatico 2025 sera à suivre en direct sur les antennes d’Eurosport.