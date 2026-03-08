Tirreno-Adriatico 2026 s’annonce très ouvert. Mathieu van der Poel, Isaac Del Toro ou encore Wout van Aert seront au départ. Voici le parcours et les favoris.

La 61ème édition des Strade Bianche a lieu du lundi 9 au dimanche 15 mars. Créée en 1966, l’épreuve est inscrite au calendrier UCI World Tour et rapporte 500 points au vainqueur du classement général. L’an dernier, Juan Ayuso (UAE Team Emirates – XRG) avait remporté le classement général. Cette année, avec un parcours moins montagneux, la course des deux mers s’annonce très ouverte. Isaac Del Toro (UAE Team Emirates – XRG) fait tout de même figure de favori. Mathieu van der Poel (Alpecin-Premier Tech), Primoz Roglic (Red Bull Bora-Hansgrohe), Wout van Aert (Visma | Lease a Bike) ou encore Matteo Jorgenson (Visma | Lease a Bike) seront également présents. Beaucoup de coureurs sont alignés pour préparer les classiques, dont Milan-Sanremo.

Le palmarès de Tirreno-Adriatico

Le parcours de Tirreno-Adriatico 2026

1ère étape (CLM individuel) : Lido di Camaiore -> Lido di Camaiore (11,5 km)

2ème étape : Camaiore -> San Gimignano (206 km)

3ème étape : Cortona -> Magliano de’ Marsi (221 km)

4ème étape : Tagliacozzo -> Martinsicuro (213 km)

5ème étape : Marotta-Mondolfo -> Mombaroccio (184 km)

6ème étape : San Severino Marche -> Camerino (188 km)

7ème étape : Civitanova Marche -> San Benedetto del Tronto (142 km)

Les favoris de Tirreno-Adriatico 2026





Isaac Del Toro (UAE Team Emirates – XRG) ☆☆☆☆☆





Matteo Jorgenson (Visma | Lease a Bike) ☆☆☆☆





Primoz Roglic (Red Bull Bora-Hansgrohe) ☆☆☆













Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) ☆☆☆





Giulio Pellizzari (Red Bull Bora-Hansgrohe) ☆☆☆





Ben Healy (EF Education-EasyPost) ☆☆





Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) ☆☆





Jai Hindley (Red Bull Bora-Hansgrohe) ☆☆













Jan Christen (UAE Team Emirates-XRG) ☆





Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) ☆





Mathieu van der Poel (Alpecin-Premier Tech) ☆





Wout van Aert (Visma | Lease a Bike) ☆





La startlist de de Tirreno-Adriatico 2026

Data powered by FirstCycling.com

Comment suivre Tirreno-Adriatico 2026 à la TV ?

Toutes les étapes de Tirreno-Adriatico 2026 seront à suivre en direct sur les antennes d’Eursoport.