Jonathan Milan (Lidl-Trek) a remporté, ce dimanche, la 7ème étape de Tirreno-Adriatico 2026. À 90 kilomètres de l’arrivée, Mathieu van der Poel (Alpecin – Premier Tech) accélère en tête de course pour éliminer les purs sprinters, mais c’est un peloton groupé qui aborde le final. Lancé par un coéquipier, Jonas Abrahamsen attaque à 7 kilomètres de l’arrivée. À 2,5 km de l’arrivée, Jasper Philipsen (Alpecin – Premier Tech) et Paul Magnier (Soudal Quick-Step) chutent dans un virage. Jonas Abrahamsen est repris à 400 mètres de la ligne.

Edward Theuns (Lidl-Trek) remonte parfaitement Milan dans la denrière ligne droite. L’Italien s’impose au sprint à domicile. Il devance Sam Welsford (Ineos Grenadiers) et Laurenz Rex (Soudal Quick-Step). Isaac Del Toro (UAE Team Emirates – XRG) remporte le classement général de cette 61ème édition devant Matteo Jorgenson (Visma | Lease a Bike), qui a pris 3″ de bonification, lui permettant de passer devant Giulio Pellizzari (Red Bull Bora-Hansgrohe) sur le podium final.

Le classement de la 7ème étape de Tirreno-Adriatico 2026
  1. Jonathan Milan
  2. Sam Welsford
  3. Laurenz Rex

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Crédit : LaPresse / Tirreno-Adriatico