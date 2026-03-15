Jonathan Milan (Lidl-Trek) a remporté, ce dimanche, la 7ème étape de Tirreno-Adriatico 2026. À 90 kilomètres de l’arrivée, Mathieu van der Poel (Alpecin – Premier Tech) accélère en tête de course pour éliminer les purs sprinters, mais c’est un peloton groupé qui aborde le final. Lancé par un coéquipier, Jonas Abrahamsen attaque à 7 kilomètres de l’arrivée. À 2,5 km de l’arrivée, Jasper Philipsen (Alpecin – Premier Tech) et Paul Magnier (Soudal Quick-Step) chutent dans un virage. Jonas Abrahamsen est repris à 400 mètres de la ligne.

🇳🇴 Abrahamsen is still in the lead, and behind, there’s been a big crash – Jasper Philipsen and Paul Magnier are involved, and won’t be able to sprint 🏁 1.5 KM Follow #TirrenoAdriatico @CA_Ita on Rai (🇮🇹) and on Eurosport (🌐) pic.twitter.com/1ZvpAmJxG2 — Tirreno Adriatico (@TirrenAdriatico) March 15, 2026

Edward Theuns (Lidl-Trek) remonte parfaitement Milan dans la denrière ligne droite. L’Italien s’impose au sprint à domicile. Il devance Sam Welsford (Ineos Grenadiers) et Laurenz Rex (Soudal Quick-Step). Isaac Del Toro (UAE Team Emirates – XRG) remporte le classement général de cette 61ème édition devant Matteo Jorgenson (Visma | Lease a Bike), qui a pris 3″ de bonification, lui permettant de passer devant Giulio Pellizzari (Red Bull Bora-Hansgrohe) sur le podium final.

🔻 A valiant effort falls short, as the fastest man around triumphs after an unreal leadout 👏 Here’s the final @continentaltire last KM of the race! Follow #TirrenoAdriatico @CA_Ita on Rai (🇮🇹) and on Eurosport (🌐) pic.twitter.com/586wNsrEFn — Tirreno Adriatico (@TirrenAdriatico) March 15, 2026

Le classement de la 7ème étape de Tirreno-Adriatico 2026

Jonathan Milan Sam Welsford Laurenz Rex

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