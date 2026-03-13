Michael Valgren (EF Education-EasyPost) a remporté, ce vendredi, la 5ème étape de Tirreno-Adriatico 2026. Présents dans la bonne écahpée du jour, Julian Alaphilippe (Tudor Pro Cycling Team) et Michael Valgren s’isolent dans le final. Dans la dernière ascension du jour, Valgren distance le Français et s’envole vers la victoire. À 34 ans, le Danois renoue avec la victoire quatre ans et demi après son dernier succès, lui qui avait connu une terrible chute en 2022 sur la Route d’Occitanie. Il devance Isaac Del Toro (UAE Team Emirates – XRG), qui retrouve le maillot bleu de leader, et Matteo Jorgenson (Visma | Lease a Bike). Au classement général, Del Toro compte désormais 23″ d’avance sur Giulio Pellizzari (Red Bull Bora-Hansgrohe), qui a coincé dans la dernière montée.

Mighty strong Michael Valgren wins a bike race for the first time in 5 years, taking stage 5 of Tirreno-Adriatico! 🔥 #TirrenoAdriatico Bravo, Michael!! 🇩🇰🎩https://t.co/0SFqWybetT pic.twitter.com/jrKvs4abFP — Eemeli (@LosBrolin) March 13, 2026

Le classement de la 5ème étape de Tirreno-Adriatico 2026

Michael Valgren Isaac Del Toro Matteo Jorgenson

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