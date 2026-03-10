Mathieu van der Poel (Alpecin – Premier Tech) a remporté, ce mardi, la 2ème étape de Tirreno-Adriatico 2026. Dans le final, la pluie s’invite sur le parcours, juste avant le secteur empierré de Casole d’Elsa. Dans les plus forts pourcentages du secteur, Mathieu van der Poel accélère. Dans sa roue, Matteo Jorgenson (Visma | Lease a Bike) part à la faute dans un virage et laisse filer le Néerlandais.

💥 Jorgenson is down, and so is Thymen Arensman a bit later 👀 Even Mathieu is slipping on these roads, but he’s in the lead with Pellizzari and Isaac del Toro Follow #TirrenoAdriatico @CA_Ita on Rai (🇮🇹) and on Eurosport (🌐) pic.twitter.com/fRsG1IKFnf — Tirreno Adriatico (@TirrenAdriatico) March 10, 2026

Isaac Del Toro (UAE Team Emirates – XRG) et Giulio Pellizzari (Red Bull Bora-Hansgrohe) parviennent à reprendre l’homme de tête à quatre kilomètres de l’arrivée. Malgré une frayeur dans un virage, Mathieu van der Poel s’impose au sprint au sommet de la bosse finale, au bout de l’effort, devant Isaac Del Toro, qui a roulé seul dans le final, et Giulio Pellizzari. Del Toro s’empare de la tête du classement général, 03″ devant Pellizzari.

Le classement de la 2ème étape de Tirreno-Adriatico 2026

Mathieu van der Poel Isaac Del Toro Giulio Pellizzari

