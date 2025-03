Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) a remporté, ce lundi, la 1ʳᵉ étape de Tirreno-Adriatico. Au terme de ce CLM individuel de 11,5 kilomètres autour de Lido di Camaiore, le champion d’Italie de la discipline a signé le meilleur temps en 12:17″, à plus de 56 km/h de moyenne. Il devance Juan Ayuso (UAE Team Emirates – XRG), +23″ et Johan Price-Pejtersen (Alpecin-Deceuninck), +28″. Premier Français, Kévin Vauquelin (Arkéa – B&B Hotels) prend la 10ᵉ place à 41″.

Boom 23 seconds! 🔥 It’s Pippo Ganna who takes the win! Fantastic 2nd part of the TT 🚀 #TirrenoAdriatico pic.twitter.com/ZyOpAfv6mN

— Eemeli (@LosBrolin) March 10, 2025