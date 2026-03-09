Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) a remporté, ce lundi, la 1ère étape de Tirreno-Adriatico 2026. Au terme de ce contre-la-montre inaugural de 11,5 km autour de Lido di Camaiore, le champion d’Italie de la discipline a signé le meilleur temps en 12:08″, à près de 57 Km/h de moyenne. Il devance son coéquipier Thymen Arensman, +22″ , et Max Walscheid (Jayco-AlUla), +26″. Comme l’an dernier, Ganna remporte le CLM inaugural de Tirreno et s’empare du premier maillot bleu de leader. En 2025, il était parvenu à terminer 3ème du classement général final.

OH MY GOD. Filippo Ganna is 22″ quicker than Thymen Arensman across the line, and he’s comfortably going to sit in the hotseat 💺 Follow #TirrenoAdriatico @CA_Ita on Rai (🇮🇹) and on Eurosport (🌐) pic.twitter.com/7Xa9faVz8y — Tirreno Adriatico (@TirrenAdriatico) March 9, 2026

Le classement de la 1ère étape de Tirreno-Adriatico 2026

Filippo Ganna Thymen Arensman Max Walscheid

