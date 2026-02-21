Isaac Del Toro (UAE Team Emirates – XRG) a remporté, ce samedi, la 6ème étape de l’UAE Tour 2026. Dans l’ascension finale de Jebel Hafeet, le champion du Mexique se dresse sur les pédales une première fois, sans parvenir à décrocher le leader de la course, Antonio Tiberi (Bahrain Victorious). La deuxième attaque est la bonne : Del Toro s’envole vers la victoire tandis que l’Italien est en perdition. Isaac Del Toro s’impose au sommet de Jebel Hafeet et s’empare du maillot rouge de leader, 20″ devant Tiberi à la veille de l’arrivée. Il devance Luke Plapp (Jayco-AlUla), +12″, et Felix Gall (Décathlon CMA CGM), qui complète le podium à 21″.

And there is the gap! del Toro ruthless #UAETour pic.twitter.com/IRRYAGTaSf — Eemeli (@LosBrolin) February 21, 2026

Le classement de la 6ème étape de l’UAE Tour 2026

Isaac Del Toro Luke Plapp Felix Gall

