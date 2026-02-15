L’UAE Tour 2026 s’élance ce lundi. Remco Evenepoel, Isaac Del Toro ou encore Jonathan Milan sont au départ. Voici le parcours et les favoris.

La huitième édition de l’UAE Tour a lieu du lundi 16 au samedi 22 février. Les coureurs s’élanceront pour sept étapes, dont un CLM individuel ou encore deux arrivées au sommet, qui seront décisifs dans la lutte pour le classement général. L’an dernier, Tadej Pogačar (UAE Team Emirates – XRG) avait remporté l’épreuve pour la troisième fois de sa carrière, devant Giulio Ciccone (Lidl-Trek) et Pello Bilbao (Bahrain Victorious). Cette année, on attend un duel entre Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) et Isaac Del Toro (UAE Team Emirates – XRG). Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) a lui déclaré forfait.

Le palmarès de l’UAE Tour

Le parcours de l’UAE Tour 2026

1ère étape : Madinat Zayed Majlis -> Liwa Palace (144 km)

2ème étape (CLM inidviduel) : Hudayriyat Island -> Hudayriyat Island (12,2 km)

3ème étape : Umm al Quwain -> Jebel Mobrah (183 km)

4ème étape : Fujairah -> Fujairah (182 km)

5ème étape : Dubai Al Mamzar Park -> Hamdan Bin Mohammed Smart University (166 km)

6ème étape : Al Ain Museum -> Jebel Hafeet (168 km)

7ème étape : Zayed National Museum -> Abu Dhabi Breakwater (149 km)

Les favoris de l'UAE Tour 2026





Isaac Del Toro (UAE Team Emirates – XRG) ☆☆☆☆





Remco Evenepoel (Red Bull Bora-Hansgrohe) ☆☆☆☆





Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) ☆☆☆













Derek Gee (Lidl-Trel) ☆☆☆





Ilan van Wilder (Soudal Quick-Step) ☆☆☆





Adam Yates (UAE Team Emirates – XRG) ☆☆





Ben O'Connor (Jayco-AlUla) ☆☆





Lennert van Eetvelt (Lotto-Intermarché) ☆☆





Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) ☆











Felix Gall (Décathlon CMA CGM) ☆





David Gaudu (Groupama-FDJ United) ☆





La startlist de l’UAE Tour 2026

Data powered by FirstCycling.com

Comment suivre l’UAE Tour 2026 à la TV ?

L’UAE Tour 2026 sera à suivre en direct sur les antennes d’Eursoport avec des arrivés prévues entre 12h30 et 14h00 environ (heure française).