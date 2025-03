Jonathan Milan (Lidl-Trek) a remporté, ce mardi, la 2ᵉ étape de Tirreno-Adriatico 2025. Au terme des 192 km de course entre Camaiore et Follonica, l’Italien s’est imposé au sprint après avoir été idéalement lancé par Simone Consonni dans la dernière ligne droite. Il devance Maikel Zijlaard (Tudor Pro Cycling Team) et Paul Penhoët (Groupama-FDJ). Victime d’une chute dans le final, David Gaudu (Groupama-FDJ) a abandonné la course. Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) conserve la tête du classement général.

Le classement de la 2ᵉ étape de Tirreno-Adriatico 2025

Jonathan Milan Maikel Zijlaard Paul Penhoët

