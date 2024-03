Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious) a remporté, ce mercredi, la 4ᵉ étape de Paris-Nice. Dans le col du Fût d’Avenas – Les Chappe, Lucas Plapp (Jayco-AlUla) accélère, avant d’être rejoint par Santiago Buitrago. Au sommet, la Bora-Hansgrohe fait le forcing, mais les deux hommes de tête abordent creusenet et abordent la montée finale du Mont Brouilly (3 km à 7,7%) avec 40″ d’avance sur le groupe des favoris. Plus à l’aise dans les forts pourcentages, Buitrago distance Plapp et s’envole vers la victoire. Le Colombien s’impose 10″ devant Plapp. Derrière, Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) pris la 3ᵉ place à en réglant au sprint le groupe des favoris devant Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), 4ᵉ. Lucas Plapp s’empare de la tête du classement général, 13″ devant Buitrago. David Gaudu (Groupama-FDJ) a été victime d’une chute dans le col du Fût d’Avenas – Les Chappe en retirant son imperméable et a perdu plus de 6 minutes.

Le classement de la 4ᵉ étape de Paris-Nice