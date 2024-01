Trois jours après avoir décroché le titre sur le contre-la-montre, Luke Plapp est devenu champion d’Australie de la course en ligne pour la troisième année consécutive.

Comme attendu, l’équipe Jayco-AlUla n’a rien laissé aux autres sur ces championnats d’Australie. Comme lors du contre-la-montre jeudi, remporté par Luke Plapp, la formation australienne a pris les trois premières places de la course en ligne ce dimanche. Au terme d’une course maitrisée de bout en bout, Luke Plapp s’est imposé juste devant son coéquipier Chris Harper, après plus de 100 kilomètres à deux en tête de la course. Derrière, à plus de 6 minutes, Kelland O’Brien a pris la troisième place au sprint. Après 2022 et 2023, c’est la troisième année consécutive que Plapp devient champion d’Australie de la course en ligne.

La réaction de Luke Plapp :

« Les Australiens sont de retour, GreenEDGE est de retour ! C’était incroyable là-bas, je pense que nous avions tout sous contrôle et Harper et moi avons passé un bon moment là-bas, je ne peux pas le remercier assez. Nous voulions juste garder le contrôle tout le temps et je pense que nous l’avons vu, nous savions que nous pouvions prendre le contrôle très tôt. C’était un effort d’équipe incroyable, de Blake [Quick] au début, Rudy [Porter] suivant les mouvements, puis Kell [O’Brien] ».

Le classement des championnats d’Australie 2024