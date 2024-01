Pour sa première course sous le maillot de l’équipe Jayco-AlUla, Luke Plapp est devenu champion d’Australie du contre-la-montre.

Première course et première victoire pou Luke Plapp en 2024. Ce jeudi, le coureur de la formation Jayco-AlUla a décroché le titre de champion d’Australie du contre-la-montre en devançant ses coéquipiers Chris Harper et Michael Hepburn. Après 2021, c’est la deuxième fois que Plapp devient champion d’Australie du CLM. Dimanche, il tentera de réaliser le doublé, en conservant son titre de champion national de la course en ligne. Chez les femmes, Grace Brown a décroché son quatrième titre de championne nationale de la discipline.

Luke Plapp :

« C’est spécial, j’ai l’impression d’être de retour à la maison dans l’équipe Jayco AlUla. C’est incroyable d’être de retour parmi eux, l’équipe a été incroyable dans la préparation de la course et nous avoir tous les quatre parmi les quatre premiers est très, très excitant avant dimanche et j’espère que les garçons pourront remporter une autre victoire lors du criterium demain soir. »

Le classement des championnats d’Australie du CLM