À 22 ans et après trois ans chez Ineos, Luke Plapp s’est engagé pour quatre saisons avec la formation Jayco-AlUla.

Luke Plapp va rejoindre la formation Jayco-AlUla en 2024. Après Mauro Schmid ou encore Caleb Ewan, l’équipe australienne a réalisé un autre joli transfert en s’attachant les services de Plapp. 2ᵉ de l’UAE Tour en début de saison et double champion d’Australie de la course en ligne, Luke Plapp est un coureur complet capable de briller sur tous les terrains.

✍🏼 NEW RIDER ✍🏼 🇦🇺 WELCOME LUKE PLAPP 🇦🇺 2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣➖2️⃣0️⃣2️⃣7️⃣ “It honestly does feel like I'm coming home, I'm such a proud Australian and to now be able to ride for the Australian team, it's a real honour." Read more ⤵️ @lucasplapp — Team Jayco AlUla (@GreenEDGEteam) November 7, 2023

Luke Plapp :

« Honnêtement, j’ai l’impression de rentrer à la maison, je suis un Australien si fier et de pouvoir désormais rouler pour l’équipe australienne, c’est un véritable honneur. J’ai juste hâte de commencer, les quatre prochaines années vont être incroyables pour cette équipe. Je ne remercierai jamais assez Gerry Ryan et l’équipe pour cette opportunité. Gerry a tant fait pour le cyclisme australien et faire désormais partie de son équipe et pouvoir rouler pour lui, cela me rend vraiment fier et très reconnaissant. J’ai hâte de réaliser de grandes choses ensemble. C’est un groupe vraiment formidable et j’en connais déjà beaucoup, donc j’ai vraiment hâte de bien démarrer les choses lors de ma première course avec l’équipe ».