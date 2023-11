Champion du monde du contre-la-montre en 2022, Tobias Foss va quitter la Jumbo-Visma pour rejoindre Ineos Grenadiers en 2024.

Tobias Foss va bien quitter la Jumbo-Visma la saison prochaine. En fin de contrat avec l’équipe néerlandaise, le Norvégien s’est engagé pour trois saisons avec la formation Ineos Grenadiers. Vainqueur du Tour de l’Avenir en 2019, Foss n’est pas parvenu à réaliser mieux qu’une neuvième place au classement général sur un Grand Tour, c’était sur le Giro 2021. Excellent rouleur, le coureur de 26 ans a été champion national du contre-la-montre en 2021 et 2022 avant de décrocher le titre mondial à la surprise générale devant Stefan Küng et Remco Evenepoel l’an dernier.

INEOS Grenadiers 🤝 Tobias Foss⁰

We’re excited to reveal Tobias will be joining the team on a three-year deal 🙌👊

Please join us in welcoming Tobias to the Grenadiers 👋 pic.twitter.com/ywrHrLXO7S

— INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) November 27, 2023