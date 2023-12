Passé par Quick-Step, Sky, UAE Team Emirates ou encore Astana, David De La Cruz s’est engagé avec l’équipe Q36.5 pour la saison 2024.

David De La Cruz va quitter l’équipe Astana à l’issue de la saison. À 34 ans, le grimpeur espagnol s’est engagé pour une saison avec la Q36.5 Pro Cycling Team, qui évolue en ProTour. Après la signature de Giacomo Nizzolo ou encore Rory Townsend, la formation suisse continue de se renforcer pour 2024. Vainqueur d’étape sur la Vuelta en 2016, De La Cruz a connu une saison 2023 délicate, contraint d’abandonner le Tour de France puis le Tour d’Espagne.

Welcome aboard @iamdlax ✍️ We’re delighted to confirm the signing of 34-year-old Spanish rider David de la Cruz 🇪🇸 for 2024. Full story and reactions: https://t.co/W75JSJOe5T#RacingTheFuture pic.twitter.com/CnWzsKuZgl — Q36.5 Pro Cycling Team (@Q36_5ProCycling) December 5, 2023

David De La Cruz :

« Pour être honnête, la décision de signer pour l’équipe Q36.5 Pro Cycling est venue du cœur. C’était l’option qui me semblait la bonne et qui m’a procuré le meilleur sentiment d’excitation et d’attente. C’est une équipe qui me motive vraiment et je sais que j’aurai de nombreuses opportunités. Il est soutenu par des sponsors incroyables et dispose d’un équipement de haut niveau, donc je sais que c’est le bon environnement pour que je puisse mieux performer que lors des deux dernières saisons. J’ai couru pour certaines des meilleures équipes professionnelles du monde et je pense pouvoir apporter beaucoup d’expérience à l’équipe Q36.5 Pro Cycling ».