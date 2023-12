Après deux saisons chez Cofidis, Davide Cimolai va rejoindre la formation Movistar à partir du 1ᵉʳ janvier 2024.

Davide Cimolai va découvrir une nouvelle équipe en 2024. Passé par Liquigas, Lampre, FDJ, Israel Start-Up Nation et Cofidis, le sprinter italien s’est engagé avec la Movistar pour la saison 2024. Ces dernières années, le coureur de 34 ans a surtout été un poisson pilote exemplaire pour les sprinteurs avec lesquels il a partagé des équipes. Il a également remporté neuf victoires professionnelles, dont une étape à Paris-Nice (2015), deux victoires dans la Volta a Catalunya (2016, 2017) et le classement général de la Vuelta a Castilla y León (2019).

✍🏼🇮🇹 Davide Cimolai (@cimo89) firma con #MovistarTeam2024 y será nuestro 29º corredor masculino para el año que viene 😊 📰 https://t.co/aawnJcRcAP#RodamosJuntos pic.twitter.com/XgjygRGEqa — Movistar Team (@Movistar_Team) December 2, 2023

Davide Cimolai :

« À l’intérieur de moi, j’étais content de la fin de ma carrière en cette saison 2023, car les derniers mois avaient été très durs d’un point de vue mental, et ma décision avait déjà été prise de ne pas continuer. Seule une offre d’une équipe importante pouvait changer cela, et ce fut le cas de l’équipe Movistar. C’est un honneur et une immense joie pour moi de faire partie d’une équipe aussi prestigieuse, où je suis sûr de trouver la bonne ambiance et de revenir la confiance et l’enthousiasme que j’avais perdu. Je rejoins l’équipe avec l’ambition d’offrir le meilleur de moi-même. Je suis conscient que je suis ici fondamentalement pour soutenir Gaviria, et j’espère que mon aide, avec celle du reste de l’équipe, pourra nous conduire vers de grands succès. »