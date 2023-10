Après sept saisons au sein de l’équipe Quick-Step, Rémi Cavagna portera le maillot de la Movistar dès la saison prochaine.

C’était une rumeur depuis quelques semaines et c’est désormais officiel : Rémi Cavagna rejoint l’équipe Movistar. Après sept saisons sous les ordres de Patrick Lefevere chez Quick-Step, le rouleur français a signé un contrat de trois ans. Spécialiste du contre-la-montre, l’Auvergnat de 28 ans est double champion de France de la discipline et a également décroché le titre national de la course en ligne en 2021. Cette année, Cavagna a notamment remporté le Tour de Slovaquie.

Say hi to @remicav, our sixth men's signing for #MovistarTeam2024 > https://t.co/SSrr81ALAs#RodamosJuntos pic.twitter.com/pyoNw59ZBF

— Movistar Team (@Movistar_Team) October 19, 2023