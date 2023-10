Après cinq saisons chez Lotto Dstny, Caleb Ewan s’est engagé avec la Jayco-AlUla, équipe dont il a déjà porté le maillot entre 2014 et 2018.

Après 31 victoires en cinq saisons, l’aventure s’arrête entre Caleb Ewan et Lotto Dstny. Le sprinter australien aura connu sa meilleure saison en 2019, où il a levé les bras à deux reprises sur le Giro avant de remporter trois étapes dont celle des Champs-Élysées sur le Tour de France. Ewan s’est engagé pour deux saisons avec la Jayco-AlUla. Il fait donc son retour au sein de la formation australienne, 5 ans après l’avoir quitté.

La réaction de Caleb Ewan :

« Cela signifie beaucoup pour moi de revenir chez GreenEDGE. J’ai eu beaucoup de succès avec l’équipe dans le passé, c’est évidemment là que j’ai commencé ma carrière professionnelle, donc j’ai de très bons souvenirs de mes premières années. Pour moi, ce sera bien de retrouver la culture australienne et l’environnement anglophone. Être Australien et rouler pour une équipe australienne est très spécial. Il y a beaucoup de coureurs et de staff avec lesquels j’ai travaillé auparavant, beaucoup de mes anciens coéquipiers restent, donc ce sera formidable de travailler à nouveau avec tout le monde ».

🎶 𝙶𝚞𝚎𝚜𝚜 𝚠𝚑𝚘'𝚜 𝚋𝚊𝚌𝚔, 𝚋𝚊𝚌𝚔 𝚊𝚐𝚊𝚒𝚗… 🎶 🇦🇺 𝗖𝗔𝗟𝗘𝗕'𝗦 𝗕𝗔𝗖𝗞! 🇦🇺 Read all about it 🗞⤵️ — Team Jayco AlUla (@GreenEDGEteam) October 11, 2023

« J’ai beaucoup appris des gars expérimentés qui étaient déjà là et j’ai utilisé cela dans ma carrière. Je me suis développé en tant que personne et en tant que pilote et j’ai hâte de revenir dans un rôle davantage de leadership. Ce sera formidable de pouvoir également aider les jeunes coureurs australiens à atteindre leur potentiel et ainsi redonner à l’équipe. L’essentiel pour moi sera de retrouver le chemin de la victoire et j’espère apporter beaucoup de réussite à l’équipe. Ce sera une équipe solide pour 2024 ».