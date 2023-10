Après six saisons chez Quick-Step, Florian Sénéchal s’est engagé deux ans avec l’équipe Arkéa B&B Hotels.

3ᵉ de la Famenne Ardenne Classic ce dimanche, Florian Sénéchal va quitter la Soudal Quick-Step à l’issue de la saison. À 30 ans, le champion de France 2022 s’est engagé deux ans avec Arkéa B&B Hotels. Vainqueur de la Primus Classic et d’une étape sur le Tour d’Espagne en 2021, le natif de Cambrai aura un rôle de leader sur les classiques et aura un rôle important dans le train de sprint d’Arnaud Démare.

La réaction de Florian Sénéchal :

« Emmanuel a su trouver les mots, m’a de suite mis en confiance, et m’a expliqué très vite ce qu’il attendrait de moi, et qu’elle serait ma place au sein de sa formation. Son sens de l’écoute a été primordial. Il y a eu de suite un super feeling entre nous. La liberté qu’il entend me donner parfois, la mission qu’il veut me confier dans le futur train de sprinteurs d’Arnaud Démare m’ont plu. L’idée qu’il peut m’aider à encore grandir sur le plan sportif a été déterminante. La signature d’Arnaud Démare chez ARKEA-B&B HOTELS a compté également. Nous nous entendons bien lui et moi. ARKEA – B&B HOTELS a pour ambition de peser sur les sprints et de continuer à progresser sur les classiques, deux domaines de compétitions qui me correspondent ».

𝐅𝐥𝐨𝐫𝐢𝐚𝐧 𝐒𝐞́𝐧𝐞́𝐜𝐡𝐚𝐥 𝐞𝐬𝐭 𝐫𝐨𝐮𝐠𝐞 𝐞𝐭 𝐧𝐨𝐢𝐫 ✍️🟥⬛️ 🗣 Découvrez les mots de Florian et de Emmanuel Hubert ⤵️https://t.co/ESdPIJm6HS pic.twitter.com/RE3bP1oxce — Team Arkéa Samsic (@Arkea_Samsic) October 2, 2023

Emmanuel Hubert, manager général d’Arkéa-Samsic :

« Florian Sénéchal possède d’ores et déjà un très beau palmarès qui peut être encore fortement enrichi. Tout le monde sait la passion que Florian voue à l’égard de Paris-Roubaix, qui est sa course. Une épreuve qu’il a remportée chez les jeunes, et qui le motive toujours autant, tout comme les classiques pavées belges, et du Nord. Il va nous apporter énormément en terme d’expérience, de connaissance et d’envie, à notre groupe de classicmen. Ancien Champion de France sur route, il gagne des courses, mais sait également en faire gagner aux autres, notamment aux sprinteurs ».