Le vainqueur du Tour de l’Avenir 2023, Isaac del Toro, a signé pour trois saisons au sein de la formation UAE Team Emirates.

Courtisé par de nombreuses équipes depuis qu’il a remporté le Tour de l’Avenir en août dernier, Isaac del Toro a choisi l’équipe UAE Team Emirates. Le grimpeur mexicain de 19 ans s’est engagé pour trois saisons. Après avoir recruté Pavel Sivakov ou encore le jeune Jan Christen, la formation émiratie continue de se renforcer pour les prochaines saisons.

✍️ | We are delighted to announce the signing of Isaac Del Toro 🇲🇽 on a three-year deal from 2024. Welcome, Isaac! 🤩 Full story ➡️: https://t.co/BiEhxnjBCP#UAETeamEmirates #WeAreUAE pic.twitter.com/94vOeDQItK — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) October 1, 2023

Mauro Gianetti (Team Principal & CEO) :

« Nous sommes très heureux et excités d’accueillir Isaac dans l’équipe. Chez UAE Team Emirates, nous sommes une équipe très internationale et nous sommes fiers de dire qu’Isaac sera le premier cycliste mexicain à nous rejoindre dans notre histoire. C’est un jeune homme au talent prometteur et nous avons hâte de le voir se développer à la fois en tant que cycliste et en tant que personne au cours des prochaines années avec nous ».

Isaac del Toro :

« C’est un honneur de rejoindre l’UAE Team Emirates. Je me sens très fier d’être accueilli au sein de cette grande famille. C’est quelque chose d’incroyable à décrire et je ferai de mon mieux au cours des prochaines années. J’ai beaucoup à apprendre et un énorme appétit pour démarrer ce processus et évoluer au sein de l’équipe. C’est ce dont j’ai toujours rêvé d’arriver à ce moment et je suis très excité par ce que l’avenir nous réserve. En même temps, je tiens à remercier toutes les personnes qui m’ont aidé à atteindre cet objectif important de ma vie et j’ai hâte de partager avec elles ce nouveau chapitre ».