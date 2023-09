Après la signature d’Alexis Gougeard, la Cofidis vient de dévoiler l’identité de trois nouvelles recrues, qui rejoindront l’équipe en 2024.

La formation Cofidis se renforce pour la saison prochaine avec l’arrivée de trois coureurs. Vainqueur d’une étape et deuxième du classement général du Tour de Bretagne cette année, Nolann Mahoudo (CIC U Nantes Atlantique) découvrira le niveau World Tour au sein de l‘équipe nordiste. Il sera rejoint par Nicolas Debeaumarché (St Michel – Mavic – Auber93), 4ᵉ de la Route Adélie de Vitré cette saison et de Ludovic Robeet (Bingoal WB), qui sera là pour épauler Axel Zingle sur les classiques.

Nicolas Debeaumarché (FRA), 25 ans

« Rejoindre l’équipe Cofidis, je ne le vois pas comme un aboutissement, mais comme une super belle étape en tant que cycliste. Intégrer une équipe UCI World Tour, ça donne envie de continuer à progresser. J’ai plutôt le profil d’un baroudeur, mais ce qui me plaît, c’est de me battre pour aider le collectif et pour épauler les leaders dans les étapes de sprint et de moyenne montagne. Voir un coéquipier gagner, c’est le signe que ton travail est récompensé, que tu as eu raison de te battre et c’est gratifiant pour tout le monde. Je connais pas mal de coureurs de l’équipe – Axel Zingle, Eddy Finé, Alexis Renard, Anthony Pérez – et je suis très heureux de les rejoindre. Quand on voit le mois de juillet de l’équipe Cofidis et ces deux victoires au Tour de France, ça donne encore plus envie de faire partie de l’équipe ! »

Nolann Mahoudo (FRA), 20 ans

« Ça fait vraiment plaisir de signer chez Cofidis. C’est une sensation un peu bizarre de faire partie d’une équipe que je regarde à la télévision depuis que je suis tout petit. Lorsque Cédric (Vasseur) m’a exposé le projet sportif de l’équipe, j’ai rapidement été séduit. Je suis un coureur plutôt puncheur. Ce qui me fait rêver, ce sont les Classiques de début de saison comme le Tour des Flandres. Dans l’équipe, je connais Alexis (Renard) : j’étais à l’école à côté de chez lui… Ça fait deux Bretons dans l’équipe ! Je vais tout faire pour bien m’intégrer au sein de la structure et tout faire pour aider le collectif à chacune de mes courses. Il me tient à cœur, aussi, de remercier tous ceux qui m’ont aidé jusque-là, notamment mon club formateur (VC Pays de Loudéac) et l’équipe CIC U Nantes Atlantiques qui m’a accueilli cette saison ».

Ludovic Robeet (BEL), 29 ans

« Signer dans une équipe aussi prestigieuse que Cofidis, ça a valeur de soulagement. Cela me permet de monter d’un cran, de m’ouvrir les portes de courses encore plus prestigieuses. Je suis un coureur qui aime les Classiques et les courses d’un jour. Mon rêve, avec Cofidis, ce serait de réussir à faire un bon résultat à Paris-Roubaix. Je suis forcément les résultats de Cofidis et beaucoup de coureurs de l’équipe m’impressionnent. Et je connais bien Thierry Marichal (directeur sportif de Cofidis) qui a été mon directeur sportif par le passé. »

Cédric Vasseur, manager général de la Cofidis

« Je souhaite la bienvenue à Nicolas, Nolann et Ludovic et je suis sûr qu’ils trouveront chez Cofidis un environnement propice à leurs progressions. Ils ont déjà tous les 3 montré de belles choses ces dernières saisons et l’objectif sera de franchir un cap pour évoluer en UCI World Tour. Nolann va découvrir le haut niveau, Nicolas devra être offensif et Ludovic sera un atout majeur dans les classiques, notamment aux côtés d’Axel Zingle. »