Après deux saisons chez Arkéa-Samsic, Hugo Hofstetter sera de retour au sein de l’équipe Israel – Premier Tech en 2024.

Hugo Hofstetter va quitter la formation Arkéa-Samsic à l’issue de la saison. Il sera de retour au sein de l’équipe Israel – Premier Tech en 2024 pour un contrat de deux ans. Le Français de 29 ans a été un élément essentiel des sprints et des classiques de l’équipe israélienne en 2020 et 2021, période durant laquelle il a notamment remporté Le Samyn.

« Je suis très heureux de revenir à l’IPT l’année prochaine. J’apprécie vraiment que Sylvan veuille me ramener dans l’équipe. C’est une énorme motivation pour moi. Je ferai de mon mieux pour gagner autant de courses que possible. Ce sera aussi formidable de revoir mes anciens coéquipiers, car j’ai toujours aimé rouler avec eux. J’ai vraiment hâte d’être en 2024 ».

𝗛𝘂𝗴𝗼 𝗛𝗼𝗳𝘀𝘁𝗲𝘁𝘁𝗲𝗿 𝗿𝗲𝘁𝘂𝗿𝗻𝘀 𝘁𝗼 𝗜𝗣𝗧 𝗶𝗻 𝟮𝟬𝟮𝟰 🎉

🎙️ "I’m very happy to come back to IPT next year! I will do the best I can to win as many races as possible."

📰 Read all about the return of Hugo right here: https://t.co/UYtl6ofhSE#YallaIPT pic.twitter.com/nVlRbzNE48

— Israel – Premier Tech (@IsraelPremTech) August 30, 2023